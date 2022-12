Am ersten Weihnachtsfeiertag, in der Zeit zwischen 6 und 7 Uhr, sind Unbekannte in eine Tankstelle eingebrochen.

Sie schlugen die Fensterscheibe an einer Tankstelle in der Boschstraße in Waiblingen/Neustadt ein. Im Anschluss gelangten sie in den Verkaufsraum und entwendeten gezielt Tabakwaren im Wert von etwa 2000 Euro. Der angerichtete Sachschaden an der Fensterscheibe beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sie beim Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 0 71 51 / 95 04 22 zu melden.