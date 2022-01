Ein vermeintliches mobiles Drogenlabor in einem Fahrzeug löste am Montagvormittag einen größeren Polizei-, Feuerwehr- und Rettungs­diensteinsatz auf der Autobahn 6 bei Öhringen aus. Gegen 11 Uhr war ein 28-jähriger Skoda-Fahrer und seine 22-jährige Beifahrerin in Richtung Heilbronn unterwegs.