Wegen des bestehenden Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge hat die Kriminalpolizei Heilbronn am Freitag, 29. Juli, einen 36 Jahre alten Mann in Öhringen festgenommen. Nach einem Zeugenhinweis kontrollierten Polizeibeamte an besagtem Tag drei Personen, darunter...