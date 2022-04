Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei einen Renault Kastenwagen mit ausländischem Kennzeichen, der in Schlangenlinien langsam auf der Autobahn fuhr. Am frühen Freitagmorgen, gegen 0.45 Uhr war das Fahrzeug auf der Autobahn 6 von Heilbronn in Richtung Nürnberg mit etwa 70 Kilometer pro Stunde...