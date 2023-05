In der Sulzbacher Klingenstraße machte sich ein Unbekannter zwischen Mittwoch, 10. Mai, 21 Uhr und Freitag, 12. Mai, 19.30 Uhr an einem dort geparkten VW Caddy zu schaffen. Er löste dabei offenbar die Schrauben am vorderen linken Rad. Glücklicherweise fiel dem 36-jährigen Fahrer die Manipulatio...