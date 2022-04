Im Heilbronner Schwurgerichtsprozess gegen die 22-jährige Mutter, die ihr Baby am 7. September letzten Jahres an der Haller Waschbachklinge ausgesetzt hat, haben am Dienstag die Staatsanwältin und die Verteidigerin ihre Strafanträge gestellt. Der Prozess verzögert sich aber um mindestens einen V...