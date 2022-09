In normalen Jahren ziehen Hobbypilzsammler und -sammlerinnen ab der zweiten Augusthälfte voller Vorfreude in die Limpurger Berge, in den Mainhardter Wald oder in den Murrhardter Wald. Die Wälder im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald gelten eigentlich als pilzsichere Gegenden. „Im Gegensatz ...