Große Aufregung herrschte an Pfingstmontag in einer Senioreneinrichtung. Ein 86-jähriger Mann wurde vermisst. Der Senior sei zwar dement, aber gut zu Fuß, teilte die Polizei am Montagabend gegen 22 Uhr in einer Pressemeldung mit. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits mehrere Polizeistreifen auch mit Personenspürhunden in und um Michelfeld sowie Schwäbisch Hall im Einsatz – in der Pflegeeinrichtung war der Mann seit 17.30 Uhr vermisst worden. Doch bis Einbruch der Dunkelheit war der Mann nicht gefunden. Daraufhin beschloss das Polizeipräsidium Aalen, einen Polizeihubschrauber einzusetzen. Doch die Suche blieb erfolglos.