Ein 34-jähriger Mann wurde bei einem Arbeitsunfall am Montagabend gegen 21 Uhr in Schwäbisch Hall-Gelbingen schwer verletzt. Der Mann war am Abend im Zuge von privaten Sanierungsarbeiten eines Wohngebäudes mit einem Bohrhammer an einem Türsturz zugange, als er plötzlich einen lauten Knall hörte. Ersten Ermittlungen zufolge traf der Mann bei seinen Arbeiten auf ein einbetoniertes Geschoss, das hierdurch explodierte. Durch den dadurch entstandenen Druck erlitt der 34-Jährige schwere Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gibt es noch mehr Geschosse im Haus?

Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. Es stellt sich die Frage, ob im Mauerwerk des Hauses noch mehr Patronen schlummern und ob eine Gefahr von ihnen ausgeht. Hierzu untersucht ein Team der Kriminalpolizei und des Landeskriminalamts das Gebäude.