Verdutzt steht ein Autofahrer mit der Karte in der Hand vor einem Parkautomaten in der Haller Innenstadt. Bisher konnte er bargeldlos mit der „HallCard“ ein Ticket lösen. Doch plötzlich geht das nicht mehr – und auch das Gerät sieht nun anders aus. Verärgert wendet er sich an die Redaktion...