Nach wie vor tagt der Krisenstab unter Vorsitz von Landrat Dr. Joachim Bläse mehrere Male wöchentlich. Am Freitag zogen die Mitglieder eine erste Bilanz nach dem Start der kreisweiten Impfkonzeption im Ostalbkreis mit vier Impfstützpunkten in Aalen, Schwäbisch Gmünd, Ellwangen und Bopfingen. Be...