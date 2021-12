Am Mittwoch hat das Divi-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts in der vierten Welle der Corona-Pandemie erstmals vermeldet, dass alle 42 Intensivbetten im Landkreis Schwäbisch Hall belegt sind. Donnerstag werden dann wieder vier freie Betten gemeldet, am Freitag fünf. Beim Pressegespräch von...