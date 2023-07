Ein 37-Jähriger musste am Freitagabend gegen 22.10 Uhr mit seinem VW Passat auf der Bundesstraße 14 an der Kreuzung zur Westumfahrung an der Ampel in Fahrtrichtung Michelfeld anhalten.

Dies erkannte der nachfolgende 85-jährige Fahrer eines Renault Clio zu spät und fuhr auf den Vordermann auf. Der 37-jährige Fahrer sowie seine 35-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Senior machte verwirrende Angaben

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Senior verwirrte Angaben machte. Eine Überprüfung ergab, dass er bereits am Nachmittag durch Angehörige in Gersthofen als vermisst gemeldet worden war und seitdem offenkundig orientierungslos mit seinem Auto unterwegs war. Er wurde im Anschluss durch Angehörige beim Polizeirevier Schwäbisch Hall abgeholt.