Eine denkwürdige Rückkehr auf die Bühne feierten die BK Allstars im vergangenen Sommer beim Open Air des Berghof Racing Teams in Uttenhofen. 2012 hatten sich die BK Allstars mit einem Konzert im BRT-Schuppen von ihren Fans verabschiedet und sich danach aufgelöst. Doch voriges Jahr fanden die Mannen um Jürgen „Maui“ Maurer und Rüdi Jobst für die große Party zum 25-jährigen Bestehen des BRT-Schuppens am aktuellen Standort wieder zusammen – mit durchschlagendem Erfolg: Mehrere hundert Besucher feierten ausgelassen die energiegeladene Cover-Rockband, die schon um die Jahrtausendwende die heimischen Hallen füllte.

Dieser Erfolg soll nun wiederholt werden: Erneut steht das BRT Open Air an, nämlich am Samstag, 29. Juli, und erneut sind die BK Allstars in ihrem „Wohnzimmer“ am Start. „Nach dem legendären Open Air im letzten Jahr haben die Jungs von BK Allstars wieder Blut geleckt und sind heiß auf einen weiteren grandiosen Open Air Abend“, heißt es in einer Pressemitteilung. Getreu ihrem Motto „Party-Rock mit Schlips und Kragen“ will die Truppe dem Publikum wieder einen bunten Mix aus Classic Rock, Punk-Rock, Nu-Metal, Crossover und Hip-Hop präsentieren.

Die junge Band The Big Fat Greyhounds aus Gaildorf soll dem Publikum vorab einheizen. Sie spielt einen Mix verschiedener Genres wie Rock, Pop und Blues. „Von Jimi Hendrix über Green Day, Red Hot Chili Peppers und Blink-182 bis hin zu den Sportfreunden Stiller ist für jeden etwas dabei. Mit viel Einsatz und Leidenschaft bringt die Band, die sich 2019 gegründet hat, ihr Publikum zum Feiern“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Zum Abschluss des Open Airs legt DJ Christallklar bei der After-Hour-Party im BRT-Schuppen auf, um mit den Besuchern bis in die Morgenstunden zu feiern. DJ Christallklar ist seit 2008 vor allem im Heilbronner Nachtleben unterwegs und legt abwechslungsreiche Genres auf: von Black über Rock zu 80er/90er und Elektro. Auch in Schwäbisch Hall hatte DJ Christallklar schon mehrere Auftritte in der Kantine 26. Meist legte er bei der „Rock-Kantine“ als DJ auf.

Einlass zum Open Air am BRT-Schuppen in Rosengarten-Uttenhofen ist am Samstag, 29. Juli, ab 18 Uhr. Karten sind im Vorverkauf für 15 Euro bei Getränke Bühl in Westheim erhältlich. An der Abendkasse kostet das Ticket dann 17 Euro.