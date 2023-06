Der erste Wahlgang ist durch. Am Sonntag, 25. Juni, fand in Kornwestheim die Oberbürgermeisterwahl statt. Auf den Chefsessel im Kornwestheimer Rathaus hatte Gaildorfs Bürgermeister Frank Zimmermann (CDU) zwischenzeitlich ein Auge geworfen , aber auf eine Kandidatur verzichtet, weil sich die CDU in...