Erhalten geblieben sind in Schwäbisch Hall die Kirche bei St. Michael, die Urbanskirche in der Unterlimpurger Straße sowie die Katharinenkirche in der Katharinenvorstadt. Jakobskirche, Veldnerkapelle, Annenkapelle, Schuppach-Kapelle, Schöntaler Kapelle … allesamt verschwunden.

