Auch mit Blick auf das bevorstehende Jubiläum 1200 Jahre Laufen im September 2024 will die Gemeindeverwaltung von Sulzbach-Laufen ein neues Gemeindelogo entwickeln. Dazu hat Jürgen Kränzle, Chef des gleichnamigen Designbüros in Aalen, eine ganze Reihe verschiedener Entwürfe gestaltet, die er in...