Ein Flugzeug mit dem Namen der Stadt Murrhardt ist gerade für die Lufthansa in der Produktion. Dies teilte jüngst Tobias Gudat mit und schickte auch gleich ein Foto mit dazu. Der junge Hobbyfotograf ist öfter mal am Werksgelände von Airbus in Hamburg anzutreffen, wo er die Maschinen bei ihren Te...