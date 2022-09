Neuer Verkaufsautomat in Mainhardt

In Mainhardt-Ziegelbronn können Bürger rund um die Uhr regionale Lebensmittel am Automaten einkaufen. Dafür gesorgt hat Ulricke Weller, Mainhardter Gemeinderätin und Außendienstmitarbeiterin im Bereich Futtermittel. Was es im Angebot gibt.