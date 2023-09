Rock, Rap, elektronische Musik: Das und noch mehr soll es im neuen Club Alte Zimmerei in der Auwiese in Hall geben. In den Räumen der ehemaligen Schwimmerei hat die lokale DJ-Crew Nachteulen, die die initiale Idee dazu hatte, ihr neues Zuhause gefunden. Eröffnet wird am Samstag, 30. September.

