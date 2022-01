In der Bund-Länder-Konferenz wurde das Tragen einer FFP2-Maske in der Gastronomie und im Einzelhandel beschlossen. Seit 12. Januar gilt diese Regelung auch in Baden-Württemberg, zunächst bis zum 1. Februar. Mit dieser Maßnahme soll die Omikron-Welle gebremst und ein Anstieg der Hospitalisierung ...