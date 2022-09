Es ist fast mucksmäuschenstill in der Michelbacher Grundschule an diesem Mittwochvormittag in den Sommerferien. Die Klassenzimmer sind verwaist. Eine Reinigungskraft wischt gerade den Boden. Aus einem Büro dringen leise Geräusche in den Flur. Immer wieder macht es klack, klack, klack. Ulrike Ilg,...