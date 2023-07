Rund 35 Marktbeschicker geben sich am 16. Juli von 11 bis 18 Uhr in Sulzbach-Laufen am Altenbergturm ein Stelldichein. „Es heißt wieder Produkte aus dem Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald einkaufen, direkt vor Ort essen und genießen“, so die Veranstalter.

