Das „Finale“ der Naturparkmärkte in der Walterichstadt am Erntedankfest zum Abschluss der bisher ausgedehntesten Saison 2023 ist dank strahlendem Sonnenschein ein Riesenpublikumsmagnet. Schon vor dem offiziellen Start strömen die Gäste auf den Marktplatz, in den Klosterhof und in die Fußgän...