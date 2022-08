Der dritte Naturparkmarkt in diesem Jahr geht in der Eschacher Ortsmitte am Rathaus über die Bühne. Die Besucherinnen und Besucher erwarten dort am Sonntag, 21. August, von 11 bis 18 Uhr rund 30 Stände mit hand- und hausgemachten Produkten aus dem Naturpark Schwäbisch-

Fränkischer Wald. Die Dire...