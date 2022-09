An den Gaildorfer Ortseingängen werden demnächst Schenkenstadt-Schilder aufgestellt. Innenminister Thomas Strobl habe den Antrag auf die Zusatzbezeichnung bewilligt, erklärte Bürgermeister Frank Zimmermann am Sonntag beim Sommerinterview mit Rundschau-Teamleiterin Verena Köger . Auch in offiziel...