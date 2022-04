Den Unmut vieler Kreistagskollegen und von Landrat Gerhard Bauer zog AfD-Kreisrat Christfried Krause bei der Sitzung am Dienstag in Rot am See auf sich. Nur einstimmig hätte ein Antrag von FDP-Kreisrat Walter Döring auf die Tagesordnung gesetzt werden können, dass der Landkreis Hall einen Euro p...