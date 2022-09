Am Samstag, 27.08.2022, kam es zu einem Brand in dem Obdachlosenheim in der Gaildorfer Kochstraße, nahe des ehemaligen Kreiskrankenhauses. Das Feuer zerstörte lediglich das Zimmer, in dem es ausgebrochen war. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen ergab sich gegen den 40-jährigen Bewohner des Zim...