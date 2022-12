Wohl selten gab es für eine Baumaßnahme im Technischen Ausschuss in Gaildorf so viel Lob wie bei der Vorstellung des geplanten Mutter-Kind-Hauses in der Schloss-Straße. Dort möchte die Evangelische Jugendhilfe Friedenshort GmbH ein Heim für Schwangere und Mütter mit Kindern einrichten, die Hi...