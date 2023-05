Die Arbeiten für den digitalen Knoten Stuttgart schreiten voran. In den ersten beiden Phasen, seit dem 21. April, mussten Bahnreisende bereits Umleitungen, Fahrplanänderungen und Zugausfälle in Kauf nehmen. Am Freitag, 12. Mai, beginnt Phase 3. Die hat noch weitreichendere Konsequenzen für die M...