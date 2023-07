Am Ende gehen die Schnitzel aus. „Das haben wir noch nie erlebt“, sagt der Vorsitzende der Dorfsportgemeinschaft Münster. Am Ende mussten die Münsteraner auch noch Steaks nachkaufen. Thomas Drummer ist zufrieden mit der Bilanz für das dreitägige Münsterfest.

Besuch optimal

Er schätzt, dass 2000 Besucherinnen und Besucher den Weg zur Festwiese gefunden haben. In der Nacht zum Sonntag regnete es stark. „Das hat uns in die Hände gespielt“, sagt Drummer. Der Niederschlag trieb die Festbesucher ins Zelt und somit auch Richtung Bar. So stiegen die Umsätze im Getränkeverkauf automatisch.