Geräte für Magnetresonanztomographie (MRT) sind teuer – entsprechend hoch ist der Sachschaden, nachdem ein MRT-Raum in einer Radiologie in einer radiologischen Arztpraxis im Mühlbergle in Schwäbisch Gmünd überhitzt ist. Der Unfall am Mittwochabend ist vermutlich auf einen Defekt ab einer Kli...