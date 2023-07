Ein 31-jähriger Motorradfahrer ist nach einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag ereignet hat, am Dienstag seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Mann war am Samstag gegen 19.40 Uhr mit seiner Kawasaki auf der Landesstraße 1080 unterwegs, wo er in einer Rechtskurve alleinbeteiligt von der Straße abkam und gegen die Leitplanke prallte. Der 31-Jährige wurde durch den Aufprall von seinem Zweirad geschleudert und stürzte nach rund fünf Metern in den Grünstreifen. Er kam lebensgefährlich verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro.