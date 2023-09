Mit einem Sprung von seinem Motorrad hat sich in Gschwend ein Mann am Mittwoch vermutlich vor schweren Verletzungen gerettet. Der 37-Jährige geriet gegen 16.20 Uhr auf der L 1080 in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seiner Yamaha auf die Gegenfahrbahn. Infolgedessen kollidierte das Motorrad frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen.

Maschine wird komplett zerstört

Vor der Kollision konnte der 37-Jährige von seinem Fahrzeug abspringen, das von dem LKW komplett überrollt wurde. Der Mann wurde vorsorglich in eine Klinik gefahren. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro. Der Schaden am Laster beläuft sich auf etwa 1000 Euro.