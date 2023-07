WM-Star Herlings geht an den Start

Motocross in Gaildorf

Die ADAC MX Masters macht am 5. und 6. August auf der „Wacht“ Station. Max Nagl führt die Wertung an, bekommt es aber mit einem prominenten Gaststarter zu tun. Das ist WM-Star Jeffrey Herlings aus den Niederlanden. Zwei Gastfahrer aus der Ukraine dürfen nicht an den Start gehen. Der DMSB hat ihre Lizenzen für ungültig erklärt.