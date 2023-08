Motocross in Gaildorf

Am Montagmittag zeigt sich das Motocross-Gelände in Gaildorf-Großaltdorf zerfurcht und mit großen Pfützen übersät. Die Aufräumarbeiten laufen wie gewohnt – bei anhaltendem Regen. Die Polizei hat einen Dieb festgenommen. Was hat er geklaut?