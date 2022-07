Alterstechnisch bunt gemischt zieht es am Samstag die Fans in Gaildorf zur legendären „Wacht“. Wo 2011 Ken Roczen MX2-Weltmeister wurde, ist am Wochenende Europas beliebteste Motocross-Rennserie zu Gast. Die ADAC MX Masters ist mit allen vier Klassen vertreten.

Auf die Banditen folgt „Shark“