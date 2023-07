Die ADAC MX Masters ist am Wochenende 5. und 6. August in Gaildorf zu Gast. Die Rundschau und der Motorsportclub Gaildorf verlosen für das Motocross 20 mal zwei Wochenend-Tickets.

Wer Karten gewinnen möchte, schickt bis Samstag, 22. Juli, eine E-Mail mit dem Stichwort „ADAC MX Masters“ an [email protected] Die Gewinner werden am 26. Juli veröffentlicht. Die Karten können im Shop der Rundschau in der Gaildorfer Grabenstraße abgeholt werden. Alternativ werden die Tickets, nach Absprache, auch verschickt. Wer kein Glück hatte, kann im Shop der Rundschau Eintrittskarten regulär erwerben.