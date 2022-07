Wer ist Valentin Guillod? Nach dem Auftaktrennen der Motocross-

Weltmeisterschaft im britischen Matterley Basin ist der Schweizer in der Szene verschwunden. Kurze Zeit später tauchte er in Frankreich in der Wertung der French Elite wieder auf – und das mit gutem Erfolg. Der 29-Jährige aus Môtier...