„Es heißt ja immer, der Bürgermeister ist für das Wetter zuständig“, erklärt Frank Zimmermann, Bürgermeister von Gaildorf am Samstagnachmittag bei strahlendem Sonnenschein an der Rennstrecke. Es sei gut gewesen, dass es im Vorfeld etwas geregnet hat, sodass die Strecke perfekt ist für die Fahrer. „Meine Erwartung ist einfach die, dass es unfallfreie Rennen gibt. Und dass die Zuschauer in Gaildorf ein tolles Fest feiern können und sich wohlfühlen“, sagt der Schultes. „Motocross auf der Wacht ist eine absolute Sensation. Ich finde das Flair, das Ambiente, die ganze Stimmung hier toll. Wenn die Motoren dröhnen, wenn es losgeht, das ist irgendwie cool.“