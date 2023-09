Schwarze Hose, eine Blumen-Bluse, dunkle Haare und dunkler Teint: So erscheint die 30-jährige Ehefrau des Angeklagten am Freitagmorgen vor dem Landgericht in Heilbronn.

Nathalie S. war bereits mehrfach im laufenden Prozess gegen Daniel D. anwesend, dem mutmaßlichen Serientäter aus Schwäbisch Hall...