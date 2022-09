Die Brauerei-Erbin Elfriede Huchler wurde am 14. Oktober 2020 brutal in ihrer Wohnung am Hagenbacher Ring getötet . Eine Familienangehörige fand die Frau am selben Abend tot auf, nachdem die Tür von einem Schlüsseldienst geöffnet worden war. Bis heute ist unklar, was der Täter aus der Wohnung m...