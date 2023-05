Zahlreiche Rettungssanitäter, zwei Hubschrauber, ein Sanitätszelt: In großer Zahl sind Mitarbeiter von Feuerwehr und Rettungsdiensten am Schwäbisch Haller Berufsschulzentrum eingetroffen. Mehrere Schülerinnen und Schüler sowie Lehrer hatten plötzlich über Hustenreiz geklagt.

Aufregung am Berufsschulzentrum ist groß

Nach Recherchen unserer Zeitung wurde in einer Toilette der Kaufmännischen Schule offenbar Reizgas versprüht. Dieses zog durchs Treppenhaus, mehrere Personen kamen damit in Kontakt, klagten über Husten und tränende Augen. 100 Schüler wurden noch im Gebäude untersucht, rund 25 kamen ins Krankenhaus. Über mögliche Verletzungen und deren Schwere liegen derzeit keinee Erkenntnisse vor. Die Aufregung an der Schule ist verständlicherweise groß. Wir informieren hier zeitnah über die weitere Entwicklung.