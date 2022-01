Der Vellberger Gemeinderat hat bei seiner Sitzung am Donnerstag in der Stadthalle Talheim bei zwei Gegenstimmen das am 16. Dezember vergangenen Jahres eingereichte Bürgerbegehren zur Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses des Gemeinderats vom 30. September 2021 zum Bebauungsplan „Einzelhandel Kreu...