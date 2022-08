Eine mutmaßlich bewaffnete Person in Schwäbisch Hall sorgte am Samstag, den 30. 07., für Alarm bei der Polizei. Am Abend gegen 21:30 Uhr hatte jemand im Bereich der Taubenstraße besagte Person mit einer Schusswaffe herumlaufen sehen und die Polizei gerufen. Diese rückte unverzüglich aus und konnte kurze Zeit später tatsächlich noch die beschriebene Person antreffen – sie hielt noch immer eine Pistole in der Hand.

Polizei stoppt Person mit Pistole in Schwäbisch Hall

Die Polizeibeamten sprachen die Person an und forderten sie mehrfach auf, die Waffe fallen zu lassen. Schließlich ließ sie die Pistole los.

Bei der Person handelte es sich um einen 13-jährigen Jungen, welcher mit einer Spielzeugwaffe unterwegs war. Die Waffe sah einer echten Schusswaffe zum Verwechseln ähnlich. Die Polizei übergab den 13-Jährigen anschließend seinem Vater.