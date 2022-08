Der Feuerwehreinsatz am Samstagabend hat für mächtig Aufmerksamkeit gesorgt: Sieben Einsatzfahrzeuge der Haller Feuerwehr aus den Wachen Ost und West waren mit Blaulicht und Martinshorn in die Haller Altstadt ausgerückt. „Brand in einem Keller in der Altstadt“ war der Feuerwehr um 19.09 Uhr ...