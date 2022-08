Volles Zelt an allen drei Tagen bei der Landjugend Kohlwald. Allein am Samstag konnten rund 2000 zahlende Gäste gezählt werden. Nach dem Fassanstich durch den Landjugend-

Vorsitzenden Dennis Kaiser (rechts im Bild) und Sebastian Horlacher erfolgte am Freitag die Einstimmung durch einen Auftritt der...