Dass die Preise in der Gaildorfer Schulmensa steigen werden, ist bereits seit mehreren Monaten klar. Nun hat der Gemeinderat Gaildorf beschlossen, um wie viel das Essen teurer wird.

Seit fünf Jahren kosten die Mahlzeiten in der Mensa des Gaildorfer Schulzentrums gleich viel. Das liegt auch an der Be...