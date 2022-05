Mit einem Großaufgebot schritt die Polizei am Samstag gegen 19.30 Uhr bei einer Schlägerei auf dem Spielplatz Plattenwald in Backnang ein, an der mindestens 35 Personen beteiligt waren. Auslöser war wohl ein verbaler Streit zwischen zwei Frauen. Um beide gruppierten sich Sympathisanten, woraufh...