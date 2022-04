Der Geschäftsbereich Pharma der Optima Unternehmensgruppe baut seine Präsenz in den USA aus. So soll das Servicepersonal in den USA, gemessen an 2019, bis Ende 2022 verdreifacht werden. Außerdem investiert Optima in einen neuen Service-Knotenpunkt. Dieser soll in Knightdale sein, einem Vorort von...